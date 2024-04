Comandado pelo meia Gustavo Scarpa (que marcou dois gols), o Atlético-MG derrotou o Peñarol (Uruguai) por 3 a 2, na noite desta terça-feira (23) em Belo Horizonte, para manter 100% de aproveitamento no Grupo G da Copa Libertadores da América.

FIM DE JOGO NA @ARENAMRV! ????????



Em partida com cara de Libertadores, Scarpa (2x) e Paulinho marcam, e o Galo vence o Peñarol por 3x2. Seguimos 100% na competição! #VamoGalo #CAMxCAP pic.twitter.com/hf6RQLPXj3 — Atlético (@Atletico) April 24, 2024

Após este triunfo a equipe comandada pelo técnico argentino Gabriel Milito chegou aos nove pontos em três partidas e ficou muito perto da vaga para as oitavas de final da competição continental. O próximo compromisso do Galo no torneio será diante do Rosario Central (Argentina), fora de casa no dia 7 de maio.

O Atlético foi superior no primeiro tempo. E essa superioridade se traduziu em bola na rede aos 14 minutos, quando Paulinho deu passe açucarado para Gustavo Scarpa chegar batendo forte para superar o goleiro De Amores. O segundo saiu dez minutos depois. A defesa do Peñarol se enrolou toda na entrada da área e entregou a bola nos pés de Paulinho, que teve apenas o trabalho de deslocar o goleiro uruguaio.

O artilheiro do Galo na @LibertadoresBR segue viciado em marcar na competição! ????? pic.twitter.com/NtVfbwP3Fc — Atlético (@Atletico) April 24, 2024

No início da etapa final a impressão foi a de que o Galo golearia, em especial após o segundo gol de Gustavo Scarpa na partida, logo aos 11 minutos. Porém, o Peñarol buscou a reação e descontou com gols de Maxi Olivera, aos 14 minutos, e de Maxi Silvera, aos 23.

Triunfo do Grêmio

Quem também teve que se superar para triunfar nesta terça foi o Grêmio, que, mesmo com um homem a menos, bateu o Estudiantes por 1 a 0 no estádio Jorge Luis Hirschi. Esta foi a primeira vitória da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho na atual edição da Libertadores.

O GRÊMIO GANHOU! Estudiantes 0x1 #Grêmio

Fomos até La Plata e voltamos com uma vitória heróica em mais uma batalha pela #Libertadores2024. Mesmo com um jogador a menos, Nathan Fernandes não quis saber, acompanhou o Gustavo Nunes no contra-ataque e marcou o gol decisivo!



????????????????????… pic.twitter.com/3T3jzKVkMj — Grêmio FBPA (@Gremio) April 23, 2024

Graças a gol de Nathan Fernandes, o Tricolor somou seus primeiros três pontos na competição. Porém permanece na lanterna do Grupo C.

