Entre as principais plataformas que aceitam apostas esportivas e oferecem acesso a jogos de azar no Brasil está a 1win. Além de uma ampla linha de produtos e uma rica variedade de máquinas, a empresa oferece bônus generosos, cuja utilização garante as melhores chances de aumentar o prêmio.



Regulamentação da 1win BR



A empresa foi criada em 2016. Inicialmente, ela operava com o nome FirstBet, mas após a mudança de marca em 2018, passou a ser conhecida como 1win. Desde seus primeiros dias no Brasil, a plataforma tem enfatizado a legalidade. As operações da 1win estão de acordo com a legislação brasileira. Portanto, ao fazer apostas e jogar nas máquinas, o usuário não comete um ato criminoso.



O trabalho da empresa é regulamentado pela licença de Curaçao. Esse documento serve como uma confirmação de que a plataforma se preocupa com a segurança dos apostadores e realmente paga os prêmios. Você pode se familiarizar com o documento rolando para baixo até a parte inferior da página inicial e clicando no ícone do regulador.



Como usar os serviços da 1win



Você pode usar as 1win apostas e jogar no cassino a partir do seu computador ou do seu telefone. No primeiro caso, você pode usar o site para desktop ou um programa para Windows que pode ser baixado. Você pode baixá-lo no site da 1win.



Para acessar o entretenimento de jogos de azar a partir de um smartphone, visite o site para celular. Ele será aberto automaticamente se você acessar o 1win por meio do navegador do seu telefone. Você também pode fazer o download do programa para dispositivos Android e iOS.



Modos de jogo no 1win



Você pode usar os serviços do cassino mesmo sem se registrar e depositar. Há versões de demonstração dos jogos, onde as apostas são feitas com créditos virtuais. Você pode jogá-los sem restrições de tempo e número de rodadas. Os jogos gratuitos não podem ser executados apenas ao vivo.



Se quiser jogar a dinheiro, registre-se. Isso pode ser feito por telefone ou pelo perfil no Telegram, Google e outras redes sociais. Depois de ter autorizado, reabasteça o saldo. Os limites são os seguintes:



Pix, Boleto - 20-50000 BRL;



Pay4Fun - 30-10000 BRL;



AstroPay - 30-43000 BRL;



Transferência de conta bancária - 30-560000 BRL.



Você também pode usar Bitcoin, Tron, Litecoin, Zcash e outras carteiras de criptografia. Em quase todos os casos, os fundos são creditados instantaneamente. Ao transferir de uma conta bancária, usando o boleto, o depósito é criado dentro de 72 horas.



Bônus para iniciantes e usuários ativos



Depois de criar uma conta, você pode acessar os incentivos oferecidos pela 1win Brasil. O melhor deles é o pacote de boas-vindas. Ele inclui 4 bônus de depósito equivalentes a 50-200% do valor depositado. O valor total do conjunto inicial é de 500%.



Para aqueles que gostam de correr riscos, há um bônus expresso disponível. Ele é dado para apostas vencedoras com vários mercados, aumentando os prêmios para elas em 7-15%. O número de mercados afeta diretamente a porcentagem de aumento.



Os fãs de jogos de azar podem ativar o cashback. O bônus é igual a 1-30% do valor perdido em máquinas caça-níqueis durante o período de faturamento. Quanto mais dinheiro for gasto, maior será o valor do incentivo.

A empresa também oferece um programa de fidelidade. Não há status nele, mas cada aposta com dinheiro real dá moedas. As moedas recebidas podem ser convertidas em dinheiro real.



Tipos de apostas na 1win



Você pode fazer na 1win bet Brasil colocando um ou mais mercados no cupom. No primeiro caso, você será colocado em uma ordem, cujo prêmio é igual ao produto do valor apostado e as probabilidades. No caso de uma aposta expressa, o pagamento será calculado multiplicando-se todas as cotações pela aposta.



As apostas pré-jogo no Brasil são comuns. No entanto, as apostas ao vivo também estão disponíveis, permitindo que você preveja eventos mesmo após o início da partida. Você pode assistir a transmissões ao vivo de boa qualidade, acompanhar indicadores estatísticos de equipes e jogadores. Além disso, há uma função de saque para minimizar as perdas financeiras decorrentes de prejuízos e fixar os pagamentos nas cotações necessárias.



A 1win lhe dá a oportunidade de fazer apostas futuras. Essas apostas de longo prazo exigem a previsão dos resultados de campeonatos inteiros. Por exemplo, você pode prever qual equipe nacional vencerá o torneio de futebol Euro 2024.



Esportes



As previsões de esportes são as mais populares no Brasil. Na maioria das vezes, os usuários apostam em futebol. As escalações de futebol, mesmo para partidas impopulares, incluem todos os principais mercados. Por exemplo, você pode prever quem vencerá a competição, se haverá um empate, prever o vencedor levando em conta o handicap. Também estão disponíveis apostas em total/individual total menos/mais pontos. Entre as apostas de destaque adicionais, os seguintes resultados são apresentados nas listagens:



Placar final;



Ambos os placares;



Número de escanteios;



Número de cartões amarelos e outros.



As corridas automobilísticas também são populares. Você pode prever os melhores atletas, o número de pilotos que chegarão à linha de chegada. Além disso, estão disponíveis apostas sobre a partida do carro de reparo.



No Brasil, é comum apostar em grandes jogos de tênis. É possível prever quantos sets um jogo terá, apostar no número de tie-breaks, etc. Além disso, é possível prever quais serão os indicadores estatísticos de um determinado jogador de tênis até o final da competição.



O basquete também é muito popular no Brasil. É possível apostar no vencedor da competição, no número aproximado de pontos que serão marcados pelas equipes. As escalações de basquete também incluem apostas em indicadores estatísticos. Por exemplo, você pode prever quantos roubos de bola ocorrerão durante a partida, o número de arremessos de três pontos e de dois pontos.



Esportes cibernéticos



As modalidades de esportes cibernéticos estão se tornando cada vez mais populares no Brasil. Na linha, você pode encontrar não apenas atiradores, mas também jogos e estratégias MOBA. Por exemplo, você pode apostar no Dota 2. Há torneios regionais e internacionais. Além dos mercados principais, há outros adicionais nas listagens:



Duração da competição;



Primeiro sangue;



Matando Roshan;



Tempo para destruir a primeira torre.



Mercados diferentes também estão representados nas listas do Counter-Strike 2. Você pode apostar em quem vencerá a rodada de pistola, o minuto de desarmamento/bomba. Diferentes mercados também estão disponíveis nas listas do Starcraft 2. Você pode prever estatísticas sobre os recursos recebidos e a duração do confronto.



Esporte virtual



Os resultados nos esportes virtuais são definidos pelo RNG. Por esse motivo, essas apostas se assemelham aos caça-níqueis, onde tudo também depende da aleatoriedade. O Brasil faz regularmente previsões sobre esportes virtuais:



Corrida de cavalos;



Futebol;



Corridas de cães;



Basquete;



Beisebol.



Esportes de fantasia



Essa direção pode ser considerada uma das mais interessantes. O objetivo do usuário é formar uma equipe o mais forte possível, operando com o orçamento disponível. Quanto melhor for o jogador, mais você terá de gastar com ele. Quando a equipe estiver formada, coloque-a contra as equipes de outros usuários. Se você vencer, o saldo será creditado com um prêmio em dinheiro.



Variedade de jogos de azar 1win



A empresa oferece milhares de jogos de azar. O catálogo inclui máquinas desenvolvidas por:



Apparat;



Edict;



Funky Games;



Groove;



Mancala Gaming e outros fabricantes conhecidos no Brasil.



Os caça-níqueis são os jogos mais jogados no Brasil. Você pode encontrar The Dog House Megaways, Hot and Spicy Jackpot e outros caça-níqueis de primeira linha. A roleta também é popular. Há variações não apenas européias, mas também americanas e outras.



As regras simples e os pagamentos instantâneos proporcionam jogos de sucesso. F777 Fighter, Air Jet, HelicopterX - você pode jogar isso e muito mais no 1win. Para ganhar, faça um saque no momento mais oportuno.



O número de jogos ao vivo é de aproximadamente 590. Você pode jogar roleta, cartas com crupiês reais, que atuam como apresentadores de transmissões ao vivo. Além disso, há vários jogos de TV no catálogo. Crazy Time, Crazy Pachinko e Mega Ball são particularmente populares no Brasil. É possível se comunicar com os dealers e outros usuários abrindo uma sala de bate-papo especial.



Retirada de fundos do 1win BR



Se as apostas esportivas ou os jogos no 1win Casino lhe renderem um prêmio, você poderá sacar os seus ganhos. Para isso, será necessário verificar a conta, indicando informações pessoais no questionário e fazendo o upload de uma foto dos documentos de identidade, local de residência no Brasil. Depois de enviar os dados para verificação, você terá de esperar alguns dias para que a equipe da empresa conclua a verificação.



Com Ethereum, Tron, Monero, Tether e outras carteiras de criptomoedas, você pode sacar de 70 a 63.123 BRL. Para transferência para uma conta bancária, há limites de 60 a 5.000 reais. Com o Pix, você pode sacar entre 80 e 15.000 reais.



Qualquer 1win aposta feita pode dar um prêmio em dinheiro - tudo depende da precisão da previsão do apostador. Quando se trata de jogos de azar, todos eles são certificados para garantir que funcionem com algoritmos honestos baseados em aleatoriedade.



