As gurias do Grêmio deram um show na manhã deste sábado (27). Jogando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), as gaúchas golearam o Avai/Kindermann por 6 a 0. A partida foi válida pela sétima rodada do Brasileiro de futebol feminino e teve transmissão da TV Brasil. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 12 pontos e assumiu provisoriamente a terceira posição na tabela.

Os gols do jogo foram marcados por Cássia (em duas oportunidades), Manu Balbinot, Caty, Ludmila e Luana.

Botafogo e Atlético MG

E, na tarde deste sábado (27), também com transmissão da TV Brasil, Botafogo e Atlético Mineiro ficaram no 1 a 1 no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Mayara Vaz abriu o placar para as Gloriosas de bicicleta. O empate das Vingadoras mineiras foi de Duda Coutinho. A igualdade deixou o Botafogo com 7 pontos em décimo primeiro e o Atlético, com 1 ponto, dividindo a última posição com o Avaí/Kindermann.

Tags:

Avai/Kinderman | futebol feminino | Grêmio