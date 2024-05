Em partida que contou com transmissão da Rádio Nacional, o Flamengo recebeu o Amazonas, no estádio do Maracanã na noite desta quarta-feira (1), e triunfou por 1 a 0 em partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gol de Pedro, Flamengo vence o primeiro jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. A partida de volta é no próximo dia 22, em Manaus.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/eQoCP4Lze8 — Flamengo (@Flamengo) May 2, 2024

A vitória foi alcançada mesmo com uma fraca atuação do Rubro-Negro, que ouviu vaias de usa própria torcida após o apito final. O único gol da partida saiu aos 19 minutos da etapa inicial, quando o atacante Pedro aproveitou cruzamento do lateral uruguaio Matías Viña para finalizar de cabeça.

Timão triunfa

Outra equipe a partir em vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil foi o Corinthians, que, jogando na Arena das Dunas, em Natal, superou o América local por 2 a 1. Este resultado deu ao Timão a vantagem de garantir a classificação mesmo com um empate no confronto de volta, que será disputado no dia 21 de maio em Itaquera.

FIIIIIIM DE JOGO NA ARENA DAS DUNAS!!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO!!!! ??????



Fora de casa, o Corinthians superou o América-RN pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil! ????????



América-RN 1 ???? 2 Corinthians



? Breno Bidon

? Cacá#VaiCorinthians pic.twitter.com/m9yC6BExdl — Corinthians (@Corinthians) May 2, 2024

Empurrado por sua torcida, que lotou o estádio, o América chegou a abrir o placar com um gol do lateral Marcos Ytalo logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Porém, após boa jogada de Wesley, o Corinthians conseguiu igualar o marcador graças ao faro de gol de Breno Bidon aos 29 minutos.

Com o placar igualado o time da casa passou a se arriscar mais na frente, mas o Timão foi mais competente para alcançar a vitória final graças a gol de cabeça do zagueiro Cacá já aos 17 minutos da etapa final.

Tricolor em vantagem

Em partida disputada no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, o Fluminense bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 graças a gols do volante Lima e do meio-campista colombiano Jhon Arias. Este resultado deixa o Tricolor em situação confortável para o confronto de volta, garantindo a classificação mesmo em caso de derrota.

VEEEEEEENNNNCEEEE O FLUMINEEEENSEEE!



ARIAS E LIMA MARCAM, O FLU FAZ 2 A 0 NO SAMPAIO CORRÊA E SAI NA FRENTE NA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL! VAAAMMMOS, TRICOLOR! ???????????????????????????????? pic.twitter.com/aRjKVoQPWO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024

Outros resultados

Brusque 0 x 1 Atlético-GO

Souza 1 x 1 Bragantino

Ypiranga-RS 2 x 1 Athletico-PR

Fortaleza 0 x 0 Vasco

