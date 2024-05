O Tupi inicia neste sábado (4) a caminhada no Campeonato Mineiro – Módulo II 2024. Na primeira rodada, o time de Juiz de Fora enfrenta o Betim no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

O jogo marca a estreia do novo técnico do Galo Carijó para a temporada 2024: Franco Muller. Gaúcho de 44 anos, Franco já atuou como auxiliar técnico em equipes como Grêmio, Vasco, Red Bull Bragantino, Cuiabá, entre outros. Os últimos trabalhos foram no Sub-20 do Mixto, Londrina e Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo.

Ingressos

Segundo a PJF, inicialmente, foram disponibilizados 850 ingressos para o jogo que será realizado às 15h30, com abertura dos portões às 14h30. Os valores dos ingressos são de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, e serão vendidos na bilheteria do estádio no dia do jogo.

O torcedor também pode comprar o ingresso de forma antecipada, na Sede Social do Tupi que fica na Rua José Calil Ahouagi, nº 332, no Centro; no centro de treinamento do clube na Avenida Rui Barbosa, nº 780, no Bairro Santa Terezinha; na Banca do Sérgio, na Rua Floriano Peixoto, nº 315, Centro; e na Estação Digital Zé Kodak, na Rua Halfeld, nº 608 - 105, no Centro.

As torcidas de Tupi e Betim terão entrada pelo pórtico 1 e deverão se posicionar no setor vermelho da arquibancada.