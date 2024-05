Mesmo atuando no estádio Nilton Santos, o Corinthians derrotou o Botafogo por 2 a 0, nesta segunda-feira (6), para manter a liderança na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Os gols da partida foram marcados pelas atacantes Jheniffer e Fernandinha.

Segue as líderes! O Corinthians vence mais uma! pic.twitter.com/KrTBaQ0X5y — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 6, 2024

Com a vitória na partida válida pela 9ª rodada da competição, as Brabas alcançaram o total de 25 pontos, chegando ao terceiro triunfo consecutivo. Já o Botafogo ocupa a 13ª posição da classificação com sete pontos.

Vitória fora de casa

Outra equipe a triunfar fora de casa foi o Palmeiras, que superou o Cruzeiro por 2 a 1 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Os gols da partida foram anotados por Poliana e Lais Estevam. Com este resultado as Palestrinas alcançaram os 19 pontos, assumindo a vice-liderança da classificação. Já a equipe mineira ocupa a 9ª posição com 12 pontos.

Vencem y vencem! Anota aí mais três pontos para o @Palmeiras_FEM! pic.twitter.com/RJLv5hdoAa — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 7, 2024

TV Brasil

Em jogo transmitido pela TV Brasil o Flamengo bateu o América-MG por 2 a 1 no estádio Independência. O destaque da partida foi a atacante Cristiane, que marcou os dois gols da equipe da Gávea. Soraya fez o de honra das Spartanas.

1, 2, 3! Anota a terceira vitória seguida das Meninas da Gávea! O @Flamengo sobe na tabela! pic.twitter.com/Vo5mucEQPL — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 7, 2024

