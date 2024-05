O tênis brasileiro teve 100% de aproveitamento em estreias no piso de saibro do Masters 1000 de Roma. Nesta quinta-feira (9), avançaram à segunda rodada da chave principal do torneio a paulista Beatriz Haddad Maia, o paranaense Thiago Wild - tanto na simples quanto nas duplas - e o mineiro Marcelo Melo, que competiu nas duplas, ao lado do alemão Alexander Zverev.

A popular win with the Rome crowd ????????



Beatriz Haddad Maia gets past Wang 4-6, 6-3, 6-4 after more than two hours.#IBI24 pic.twitter.com/7wMKulFCQR — wta (@WTA) May 9, 2024

Número 13 do mundo, Bia Haddad começou atrás placar contra a chinesa Xinyu Wang (42ª no ranking), que ganhou a primeira parcial por 4/6. Passado o susto, Bia não deu mais chances à adversária: fez 6/3 e 6/4, e selando a vitória de virada por 2 sets a 1. Bia volta à quadra no domingo (12) para enfrentar a norte-americana Madson Keys (16ª), em horário ainda a ser definido.

Quem também teve muito o que comemorar em Roma foi Thiago Wild. O paranaense, 61º no ranking mundial, eliminou na estreia o francês Gregoire Barrere (115º), com placar de 6/4 e 6/2. Na sequência, Wild também levou a melhor na estreia de duplas masculinas, jogando ao lado do argentino Sebatián Baez. Eles derrotaram por 2 sets (6/3 e 7/5) a parceria do polônes Hubert Hurkacz com o holandês Tallon Griekspoor. No sábado (11), Wild enfrenta o argentino Tomás Etcheverry pela segunda rodada de simples. Já nas duplas, o adversário do próximo confronto segue indefinido.

Também não faltou emoção na estreia de Marcelo Melo nas duplas. Vice-campeões do Masters 1000 de Monte Carlo no mês passado, Melo e Zerev travaram uma batalha acirrada antes de despacharem os parceiros Neal Shupski (Inglaterra) e Austin Krajicek (Estados Unidos) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-0), 6/7 (5-7) e 11-9. "Acho que foi um belo jogo nosso hoje. Com certeza muito duro, jogando contra dois duplistas de alto nível já na primeira rodada aqui em Roma. Tivemos de parar por causa da chuva também, ganhando 4 a 3 no tie-break, eles acabaram levando o segundo set. Tivemos vantagem no match tie-break, depois salvamos dois match points. Enfim, tem muito mais coisas positivas para tirar dessa estreia e vamos com tudo agora na próxima rodada", comemorou o tenista mineiro. Melo e Zverev disputarão as oitavas de final no no domingo (12), contra a dupla de Alexander Bublik (Cazaquistão), e Ben Shelton (EUA). Luisa Stefani estreia nesta sexta A dupla da paulista Luisa Stefani com a holandesa Demi Shuurs disputa a primeira rodada de Madri contra as parceiras Giuliana Olmos (México) e Alexandra Panova (Rússia) desta sexta (10), depois da 11h (horario de Brasília).

