Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 (primeira divisão), em duelo transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras não tomou conhecimento do Santos e aplicou uma goleada por 6 a 0 no rival. A partida, disputada neste sábado (11), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, foi resolvida na primeira etapa, quando o Verdão abriu 4 a 0. Os gols da vitória palmeirense foram anotados por Amanda Gutierres (3), Letícia Moreno, Juliete e Tainá Maranhão. Com o resultado, as Palestrinas vão a 22 pontos, na segunda posição, enquanto as Sereias da Vila somam apenas sete, em 12º lugar, embora tenham realizado nove partidas (o duelo com o Grêmio, pela nona rodada, foi adiado).

???? O CLÁSSICO DA SAUDADE É ALVIVERDE! QUE GOLEADA PRA DAR PLAY NO FIM DE SEMANA! AS PALESTRINAS CHEGARAM AOS 22 PONTOS NO BRASILEIRO FEMININO! ????



???? Palmeiras 6x0 Santos

? Amanda Gutierres (3x), Letícia, Juliete e Taina Maranhão#AvantiPalestrinas #PALxSAN pic.twitter.com/MVGtsUTuTP — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 11, 2024

Embora a partida tenha terminado com resultado elástico, o Palmeiras demorou a abrir o placar. Conseguiu o primeiro gol apenas aos 30 minutos, com Amanda Gutierres. No entanto, até a reta final da etapa inicial, emendou mais três bolas na rede, com Letícia Moreno, Juliete e Amanda Gutierres novamente.

No segundo tempo, o time não deu descanso ao adversário, que cometeu pênalti com menos de 20 segundos. Amanda Gutierres cobrou, converteu e marcou pela 12ª vez no campeonato, isolando-se no topo da lista de artilheiras (Cristiane, do Flamengo, também iniciou a rodada com nove gols marcados).

O Santos teve a chance de diminuir a desvantagem, já que logo depois teve um pênalti marcado a seu favor. No entanto, Ketlen chutou na trave.

Depois de um período morno, na reta final do jogo a lateral Leidi, do Santos, foi expulsa pelo segundo cartão amarelo. Já no fim, Tainá Maranhão marcou o sexto com um chute que encobriu a goleira Karen Xavier.

Os gols que fizeram a torcida alviverde cantar e vibrar ????????#AvantiPalestrinas #PALxSAN pic.twitter.com/uMHzhS5ZuB — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 11, 2024

O resultado representou a terceira vitória consecutiva das Palestrinas, enquanto o time da Vila Belmiro vive fase exatamente oposta: a terceira derrota seguida foi a segunda por diferença dilatada no placar, já que na sétima rodada o Santos foi atropelado pelo Flamengo por 7 a 0.

No outro duelo da tarde deste sábado (11), o Real Brasília derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, no Defelê, com dois gols de Maria Dias e um de Ju Oliveira. Ju Pacheco descontou para o Galo. Com o resultado, a equipe da capital pulou para 10 pontos, em 11º, enquanto o time mineiro segue na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Tags:

Atlético-M | Campeonato Brasileiro Feminino | Defelê | estádio Jayme Cintra | goleada | Palestrinas | Palmeiras | Real Brasília | santos | Sereias da Vila | Transmissão | TV Brasil