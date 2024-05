Contando com o faro de gol da atacante Cristiane, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, na tarde desta segunda-feira (13) no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em jogo válido pela 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

FIMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO LUSO BRASILEIRO!



COM GOLS DE GISSELI E CRISTIANE, AS #MENINASDAGÁVEA VENCEM O FLUMINENSE POR 3 A 1 PELO BRASILEIRÃO FEMININO!



VAAMMMOOOOOOSSS, FLAMEEEEEEEENGOOOO! #VamosFlamengo pic.twitter.com/nsZ39I9Hsa — Flamengo (@Flamengo) May 13, 2024

Após esta vitória, a quarta consecutiva na competição, as Meninas da Gávea assumiram a 4ª posição da classificação com 17 pontos. Já a equipe de Laranjeiras permanece com 11 pontos, ocupando a 11ª colocação.

A equipe da Gávea abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Gisseli, que partiu em velocidade e driblou a goleira adversária antes de finalizar. Melhor na partida, o Flamengo conseguiu ampliar aos 40 minutos. Cristiane recebeu de Gisseli e não perdoou.

Em desvantagem no marcador, o Fluminense buscou com mais afinco o ataque e, de tanto tentar, conseguiu descontar aos 44 da etapa final com um belo gol de falta de Carol Alves. Porém, o dia era mesmo de Cristiane, que, já nos acréscimos, voltou a marcar para confirmar a vitória do Rubro-Negro da Gávea.

