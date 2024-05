Referência do jornalismo esportivo, o locutor Sílvio Luiz morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 89 anos, em São Paulo. Segundo nota do Hospital Oswaldo Cruz, ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 8 e faleceu hoje por falência múltiplas dos órgãos.

Há pouco mais de um mês, Sílvio Luiz estava em plena atividade na TV Record. Ele comandava a transmissão da final do Campeonato Paulista no dia 7 de abril, para canais digitais, ao lado dos humoristas Carioca e Bola, quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital.

“Seu legado e contribuição para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. Nossos mais profundos sentimentos a sua esposa Márcia, seus filhos Alexandre, Andréa e André, seus netos e amigos”, lamentou a Record.

A comoção pela morte do locutor, ícone da irreverência durante as transmissões, tomou conta das redes sociais, com inúmeras publicações de clubes (Santos, OLHO NO LANCE! ???? Icônico, irreverente e com um estilo único. Silvio Luiz marcou a narração brasileira e participou de grandes momentos da nossa história.#AvantiPalestra pic.twitter.com/CiHRdiu0b5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 16, 2024 ">Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo) além de personalidades do esporte (Denilson, Everaldo Marques, Andre Rizek).

Foi de Silvio Luiz, craque da locução e botafoguense declarado, a voz que embalou um dos momentos mais gloriosos da história alvinegra. Obrigado, lenda! Você está marcado na história do esporte e da TV brasileira como um dos maiores! ?????? #BFR pic.twitter.com/vKWWT01Pqh — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 16, 2024

Autor de grandes bordões durante a narração de partidas de futebol – entre eles “Olho no lance” e “Pelas barbas do profeta” -, Silvio Luiz Peres Machado de Souza nasceu na capital paulista em 14 de julho de 1934. A trajetória do jornalista começou aos 18 anos, na Rádio São Paulo, e logo no ano seguinte foi contratado pelo TV Record. Foi na emissora que ele se tornou o primeiro repórter em campo da tevê brasileira.

Antes mesmo de abraçar a carreira de locutor esportivo, Sílvio Luiz esteve em campo, atuando como árbitro de futebol na década de 1960 e 1970. Mas foi como locutor esportivo que ele conquistou milhares de fãs de esporte por todo o país. Narrou várias Copas do Mundos e ficou conhecido como “legendador de imagens”, por seu estilo único de enxergar a partida. Optou por não narrar "gol" no momento mágico da bola balançando a rede, para fugir da mesmice. Quando o futebol em campo era sofrível de se ver, Silvio Luiz aproveitava da irreverência para dar receitas durante a transmissão. Ao longo da carreira trabalhou na Rádio Bandeirantes, SBT, TV Excelsior e TV Paulista, entre outros veículos.

Em homenagem ao Silvio Luiz, grande são-paulino que nos deixou hoje, ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????? alguns gols do Tricolor na voz desse icônico narrador.



Obrigado, Silvio! ??#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/wMeQyAQpZ6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2024

Bordões que se tornaram clássicos

Está valendo"

"Acerta o seu daí que eu arredondo o meu daqui"

"Pelas barbas do profeta"

"Olho no lance"

"Pelo amor dos meus filhinhos"

"O que eu vou dizer lá em casa?"

"Confira comigo no replay"

"Balançou o capim no fundo do gol"

"Foi, foi, foi, foi ele... o craque da camisa número..."

