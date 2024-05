O brasileiro Hugo Calderano conquistou neste domingo (26) o título do WTT Contender Rio de Janeiro, uma das principais competições do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. O título foi alcançado após triunfo sobre o sul-coreano An Jaehyun, por 4 sets a 0 (parciais de 11/7, 11/5, 11/5 e 11/6) na Arena Carioca I, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

Hugo Calderano é CAMPEÃO do WTT RIO! ????????????



Jogando em casa e tendo apoio total da torcida, o nosso mesa-tenista conquista a vitória ao derrotar o coreano An Jaehyun por quatro games a zero (11/7, 11/5, 11/5 e 11/6). ?



Que momento, Hugo. Parabéns por mais um título!

É O BRABO!… pic.twitter.com/c0dqj27y2v — Time Brasil (@timebrasil) May 26, 2024

“Muito feliz com este título. Foi incrível jogar na frente dessa torcida incrível, na minha cidade, no meu país. Muita gente veio assistir o tênis de mesa, então fiquei muito feliz com esse título a alguns meses dos Jogos Olímpicos. É uma competição muito importante”, comemorou Calderano, que, com o título, ganhou 400 pontos para o ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa).

O WTT Contender Rio de Janeiro reuniu 160 mesa-tenistas, que disputaram torneios individuais e em duplas (femininas, masculinas e mistas) que distribuíram pontos para o ranking mundial da modalidade, que definirá os últimos classificados para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris (França).

