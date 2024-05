Neste sábado (1º), o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio será palco do confronto entre Tupi e Nacional de Muriaé, às 15h30, em Juiz de Fora. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro - Módulo II 2024.



De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), os ingressos para o jogo estão sendo vendidos a R$30 a inteira e R$15 a meia. A abertura dos portões está marcada para as 14h30, e a venda no dia do jogo ocorrerá na bilheteria do Estádio. A venda antecipada pode ser feita na Sede Social do Tupi (Rua José Calil Ahouagi, 332, Centro), na Estação Digital Zé Kodak (Rua Halfeld, 608 - 105, Centro), na Banca do Sérgio (Rua Floriano Peixoto, 315, Centro), na Casa Orion (Rua Marechal Deodoro, 170, Centro), na Orthopride (Avenida Getúlio Vargas, 563, Centro) e na Loja Fanáticos (Rua Halfeld, 622, Loja 16, Centro).

Para facilitar o acesso dos torcedores, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) organizou a circulação de uma linha de ônibus, a 517 – Estádio. Os ônibus sairão do Centro, na Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), às 13h50 e 14h50. Após esses horários, o ônibus aguardará o final da partida para retornar com os torcedores ao Centro.

O itinerário da linha 517 para o Estádio será: Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Avenida Eugênio do Nascimento, estacionamento do Estádio Municipal (ponto final). No sentido Estádio para o Centro, o trajeto será: Estacionamento do Estádio, Avenida Eugênio do Nascimento, Avenida Itamar Franco, Avenida Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon - ponto final). O valor da passagem é de R$3,75 por trecho.