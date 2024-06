A “ VII Corrida Unimed”, 4ª etapa do “36º Ranking de Corridas de Rua” da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), terá largada no dia 9 de junho, às 8h, na Via São Pedro (próximo ao antigo German). O percurso da corrida será de 6km e o da caminhada, de 3km. A corrida infantil será realizada também no dia 9, às 9h, no mesmo local.

A entrega dos kits será realizada no sábado, dia 8 de junho, na Unimed Cidade Alta - Av. Presidente Costa e Silva, 1802, no São Pedro, das 13h às 18h. Já a entrega dos chips será feita no dia da corrida, das 6h30 às 7h45.



Confira o calendário de provas 2024:



9 de junho: VII Corrida Unimed



30 de junho: I Corrida Brasil Imóveis



4 de agosto: Meia-Maratona de Juiz de Fora



25 de agosto: I Corrida do Colégio Apogeu



22 de setembro: 12ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos



13 de outubro: Corrida Solidária da Associação dos Cegos



23 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run sel