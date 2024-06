A TV Brasil transmite dois jogos com equipes tradicionais do futebol feminino do país pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A1, competição que envolve os principais times da categoria, neste sábado (8), ao vivo. A emissora pública destaca em sua programação esportiva as partidas Avaí Kindermann (SC) x Ferroviária (SP), à tarde, às 15h; e o duelo paulista Santos (SP) x São Paulo (SP), em seguida, às 17h. O canal faz um aquecimento com as informações sobre as disputas 15 minutos antes de a bola rolar.

Saiba como assistir aos jogos do Brasileirão Feminino Série A1 na TV Brasil

A rodada dupla do Brasileirão Feminino da Série A na telinha da TV Brasil inicia-se com o confronto Avaí Kindermann (SC) x Ferroviária (SP) neste sábado, com pré-jogo a partir das 14h45, após a sessão de cinema. A partida no Estádio Salézio Kindermann, no município catarinense de Caçador, começa às 15h. André Marques narra o duelo que tem os comentários da jornalista Rachel Motta e da jornalista convidada Fernanda Pizzotti.

Na penúltima colocação, a equipe mandante busca se reabilitar na competição. O Avaí está em 15º lugar com apenas dois pontos. As Leoas tiveram dois empates e ainda não venceram no Brasileirão. O clube perdeu oito partidas até a rodada atual. Já a Ferroviária ocupa a vice-liderança com 24 pontos. As Guerreiras Grenás estão invictas com desempenho de sete vitórias e três empates no campeonato.

Logo depois, às 16h45, a TV Brasil traz as primeiras informações sobre a disputa Santos (SP) x São Paulo (SP). A rivalidade paulista é a atração do final de tarde na jornada esportiva do canal público. O apito inicial no estádio Ulrico Mursa, no litoral paulista, será às 17h. A narração é de Luciana Zogaib com as análises da jornalista Brenda Balbi e da jornalista convidada Sharon Prais.

As Sereias da Vila estão na 13ª posição com sete pontos. O time santista tem apenas uma vitória, dois empates e sete derrotas. Já o São Paulo apresenta um retrospecto melhor na disputa. Na quarta colocação, com 20 pontos, as tricolores conquistaram seis vitórias, tiveram dois empates e perderam duas partidas na competição.

Futebol Feminino na telinha

A transmissão da Série A1 do Brasileirão Feminino faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

Sobre a competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A1 reúne a elite do futebol feminino brasileiro e terá seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro. Os times que participam são América (MG), Atlético Mineiro (MG), Avaí-Kindermann (SC), Botafogo (RJ), Corinthians (SP), Cruzeiro (MG), Ferroviária (SP), Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), Grêmio (RS), Internacional (RS), Palmeiras (SP), Real Brasília (DF), Red Bull Bragantino (SP), Santos (SP) e São Paulo (SP).

Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 2024 na TV Brasil

Sábado, dia 8/6, 14h45 - Avaí Kindermann (SC) x Ferroviária (SP)

Sábado, dia 8/6, 16h45 - Santos (SP) x São Paulo (SP)

