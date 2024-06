Nesta segunda-feira (10), às 19h30, o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio será o palco do confronto entre Tupi e Aymorés, válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro - Módulo II 2024. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), o estádio disponibilizou 1320 ingressos para a partida. Os torcedores de ambas as equipes entrarão pelo pórtico 1 e vão se posicionar no setor vermelho da arquibancada. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia), com os portões abrindo às 18h30.

Pontos de Venda



Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente nos seguintes locais:

- Sede Social do Tupi: Rua José Calil Ahouagi, 332, Centro

- Estação Digital Zé Kodak: Rua Halfeld, 608 - 105, Centro

- Banca do Sérgio: Rua Floriano Peixoto, 315, Centro

- Casa Orion: Rua Marechal Deodoro, 170, Centro

No dia do jogo, ainda, haverá venda na bilheteria do Estádio Mário Helênio.

Ônibus extra para torcedores



A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) determinou a circulação da linha especial 517 – Estádio na segunda para atender ao público da partida Tupi x Aymorés que acontece às 19h30, no Estádio Municipal. O ponto de saída do Centro será da Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), às 17h50 e 18h50. Após estes horários, o ônibus aguardará o final da partida para retornar com os torcedores ao Centro.



O itinerário da linha do Centro para o Estádio será o seguinte: Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, estacionamento do Estádio Municipal (ponto final). No sentido Estádio para o Centro, o trajeto será: Estacionamento do Estádio, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon - ponto final). O valor da passagem é de R$3,75 por trecho.