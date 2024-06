Em partida que contou com a transmissão da TV Brasil, o América-MG derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, na noite deste domingo (9) na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com este triunfo, em partida válida pela 9ª rodada da competição, o Coelho chegou aos 18 pontos. Já a Macaca permanece com nove pontos, na 14ª colocação, após o revés.

VITÓRIA DO COELHÃO, MEU FILHO!



Invicto na @ArenaIndepa, o América venceu a Ponte Preta, por 2 a 0, e conquistou +3 pontos no Brasileirão!



VAMOS, COELHÃO!



Gol contra

Fabinho



???? Mourão Panda / América #PraCimaDelesCoelho#AméricaDoBrasil pic.twitter.com/lOV8TKlP14 — América FC (@AmericaFC1912) June 9, 2024

O América-MG abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Dudu Vieira marcou contra após boa trama envolvendo o volante Felipe Amaral e o lateral Daniel Borges. O segundo saiu aos cinco minutos da etapa final, quando o argentino Benitez tocou para o atacante Fabinho.

Empate sem gols

Também com transmissão da emissora pública, Avaí e Chapecoense não saíram do 0 a 0 em jogo que teve como palco o estádio da Ressacada, em Florianópolis. O resultado deixou o Leão da Ilha na 3ª posição da classificação com 17 pontos. Já o Verdão do Oeste é o 13º com 11 pontos.

