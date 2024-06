Na partida que marcou a abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário-PR foi até a Arena Condá, em Chapecó, e derrotou a Chapecoense por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (17), em partida que teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

FIM DE JOGO! VITÓRIA DO OPERÁRIOOOOOOO????????????



Mais uma vez provando que chuva é bom sinal pra quem é do Fantasma ??????#ACFxOFEC 0x1 pic.twitter.com/XBZu3t9ZxL — Operário Ferroviário (@OFECoficial) June 18, 2024

Com este resultado, o seu quarto triunfo consecutivo na competição, o Fantasma chegou aos mesmos 21 pontos do líder América-MG para assumir a 2ª posição. Já o Verdão do Oeste permaneceu com 14 pontos, na 12ª colocação.

Em partida disputada em um gramado muito pesado, produto das fortes chuvas que caíram no decorrer da partida, o Operário foi mais eficiente para alcançar a vitória. Aos 25 minutos do segundo tempo o meio-campista Marco Antônio acertou um chute de fora da área para superar o goleiro Matheus Cavichioli.

TV Brasil

As emoções da Série B do Brasileiro terão prosseguimento na tela da TV Brasil com a partida entre Novorizontino e Amazonas, a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (18). O jogo será disputado no estádio Jorge de Biasi, mais conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.

O duelo terá a narração de Rodrigo Campos, comentários das jornalistas Rachel Motta e Brenda Balbi e a reportagem, direto do gramado, de Lincoln Chaves.

