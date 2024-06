O tricampeão mundial Max Verstappen finalmente disse sim quando lhe perguntaram diretamente se ele correria pela Red Bull na próxima temporada, depois que as respostas anteriores não foram um compromisso absoluto.

A Mercedes tem feito sondagens ao holandês de 26 anos, apesar de ele ter um contrato com a Red Bull até o final de 2028 e de seu carro atual ter vencido sete das 10 corridas desta temporada.

Verstappen foi questionado em uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Áustria nesta quinta-feira (27) se ele queria acabar com as especulações confirmando 100% que ficaria na atual campeã da Fórmula 1.

Inicialmente, o líder do campeonato fez outro desvio.

"Acho que já disse isso antes", respondeu ele. "Quero dizer, é claro que as pessoas estão falando, mas o mais importante é que tenhamos um carro muito competitivo para o futuro." "No momento, é claro que está muito apertado, mas estamos trabalhando muito bem como equipe para tentar melhorar ainda mais. Com certeza, eu já disse isso à equipe, estamos trabalhando e nos concentrando no próximo ano para tentarmos ser competitivos."

Perguntado se ele poderia decidir sair se o carro de 2025 parecesse não ser o melhor, Verstappen afirmou que não era assim que o esporte funcionava.

"Tenho um longo contrato com a equipe, estou muito feliz onde estou e, como eu disse antes, estamos nos concentrando também no próximo ano com coisas que podemos implementar no carro", acrescentou. "Então, acho que isso deve dizer o suficiente sobre onde vou pilotar no próximo ano."

A resposta não satisfez plenamente os repórteres, em um esporte em que as respostas são cuidadosamente redigidas para abranger várias eventualidades, e Verstappen enfrentou uma continuação pedindo um simples sim ou não.

"Vocês não entenderam minha resposta antes?", respondeu ele. "OK. Sim. E foi isso que eu disse. Também já estamos trabalhando no carro do próximo ano. Acho que quando você está muito concentrado nisso, significa que você também está dirigindo para a equipe."

