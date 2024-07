A Juventus (Itália) anunciou neste domingo (30) a contratação do volante brasileiro Douglas Luiz, que estava no Aston Villa (Inglaterra). O jogador, que está disputando a Copa América com a seleção brasileira, acertou com a equipe italiana por cinco temporadas.

Os clubes não forneceram os detalhes financeiros do acordo, mas a imprensa britânica informou que a Juventus contratou o jogador brasileiro de 26 anos por cerca de 50 milhões de euros.

Douglas Luiz è ????????????????????????? ???????? — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2024

Douglas Luiz, que foi revelado pelo Vasco da Gama, foi contratado pelo Manchester City (Inglaterra) em 2017, mas não jogou pela equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola e foi emprestado ao Girona (Espanha) por duas temporadas.

Medalhista de ouro pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020), o volante assinou com o Aston Villa em 2019 e ajudou a equipe inglesa a se classificar para a Liga Conferência da UEFA e para a Liga dos Campeões em campanhas sucessivas.

* Com informações da agência de notícias Reuters.

