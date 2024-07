O dérbi de número 207 entre Guarani e Ponte Preta terminou em empate de 1 a 1, neste domingo (30) no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O clássico campineiro, válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Este resultado acabou sendo principalmente prejudicial para o Bugre, que permanece na lanterna da competição, agora com seis pontos. Já a Macaca chegou aos 16 pontos, na 13ª colocação.

Jogando em casa, o Guarani abriu o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Em rápida jogada de contra-ataque, Matheus Bueno avançou em velocidade pela direita e cruzou na área, onde Luan Dias encontrou liberdade para marcar. Porém, aos sete do segundo tempo a Ponte Preta conseguiu igualar com Jeh de cabeça após cobrança de escanteio de Élvis.

