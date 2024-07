O Manchester United é o clube que mais vezes triunfou no campeonato inglês. No entanto, após a saída do técnico Sir Alex Ferguson, os resultados da equipe se deterioraram. No entanto, a aposta esportiva online - br.1xbet.com oferece a todos em qualquer partida deste clube.



Na campanha de 2023/2024, o clube estabeleceu outro anti-recorde para si mesmo. Naquela temporada, o Manchester United terminou apenas na 8ª posição na APL. Esse foi o pior resultado da equipe em toda a duração do torneio.



Outro anti-recorde é que naquela temporada o MU terminou com um saldo de gols negativo. Ou seja, a equipe sofreu mais gols do que marcou durante a campanha. Isso também foi registrado pela primeira vez durante a atuação do clube na APL.



FOTO: Divulgação - A pior temporada do Manchester United na APL

Essa temporada foi um verdadeiro pesadelo para os torcedores do MU. Além do desempenho fracassado na APL, o clube foi eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos e, na Copa da Liga, não se apresentou da melhor maneira. Portanto, não é de surpreender que, no final dessa campanha, a equipe tenha se despedido de vários jogadores, como:



Raphael Varane;



Anthony Martial;



Sofiane Amrabat.



E se você ainda acompanha o clube hoje

Os principais fatores do desempenho fracassado do Manchester United



No ano anterior, a equipe terminou em 3º lugar e se fortaleceu bem no verão. Parecia que, com um conjunto favorável de circunstâncias, o clube seria capaz de competir pelo título.

Quanto ao MU, a temporada 2023/2024 não foi boa para a equipe desde o início. O clube perdeu com muita frequência, inclusive contra os adversários mais fortes. Os problemas psicológicos dos jogadores e as inadequações da equipe técnica são evidentes.

Outros motivos para o desempenho pouco convincente da equipe incluem:



muitas lesões;



falta de entendimento entre os jogadores em campo;



conflitos dentro da equipe, o que afetou o desempenho da equipe.



Portanto, o fracasso de MU é lógico.