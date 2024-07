Nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou a abertura de 89 vagas para oficinas gratuitas de basquete e futsal na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), em Juiz de Fora. Com faixa etária entre 6 e 15 anos, as oportunidades têm como objetivo preencher a quantidade de alunos nas turmas iniciadas em janeiro deste ano.

Os interessados em integrar as turmas de basquete, especificadas abaixo, já podem se inscrever diretamente com o professor no horário das aulas. São 40 vagas distribuídas entre:

- Turma A (20 vagas)

Terça e sexta-feira às 17h | Idade: 9 a 11 anos

- Turma B (20 vagas)

Terça e sexta-feira às 18h | Idade: 12 a 14 anos



Já para a garotada que quer treinar futsal, os responsáveis podem comparecer à Praça nesta quarta-feira (3), a partir das 8h, para formalizar a matrícula. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e é necessário apresentar documento de identificação pessoal do participante e do responsável. Confira as vagas:

- Segunda e sexta-feira | 8h | Idade: 6 e 7 anos | 3 vagas

- Segunda e sexta-feira | 9h | Idade: 8 e 9 anos | 2 vagas

- Segunda e sexta-feira | 10h | Idade: 10, 11 e 12 anos | 5 vagas

- Segunda e sexta-feira | 13h30 | Idade: 8 e 9 anos | 2 vagas

- Segunda e sexta-feira | 14h30 | Idade: 11, 12 e 13 anos | 2 vagas

- Segunda e sexta-feira | 15h30 | Idade: 6, 7 e 8 anos | 7 vagas

- Terça e quinta-feira | 8h | Idade: 7, 8 e 9 anos | 5 vagas

- Terça e quinta-feira | 9h | Idade: 10, 11 e 12 anos | 5 vagas

- Terça e quinta-feira | 10h | Idade: 12, 13 e 14 anos | 7 vagas

- Terça e quinta-feira | 13h30 | Idade: 13, 14 e 15 anos | 7 vagas

- Terça e quinta-feira | 14h30 | Idade: 12, 13 e 14 anos | 4 vagas



A Praça CEU fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, Bairro Benfica.