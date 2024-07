O mercado iGaming está no foco de muitos com seu crescimento ao longo dos últimos anos. A realidade é a mesma no cenário brasileiro de apostas com as várias disputas de destaque que são promovidas nos gramados, quadras e outros palcos do esporte. Confira neste texto informações sobre o ramo do iGaming referentes ao Brasil.

Brasil

O cenário brasileiro de apostas vem demonstrando maior adesão do público ao longo dos anos. Para perceber isso, basta olhar para os lados ou conferir os dados das mais recentes pesquisas.

Como divulgado em matéria do jornal Valor Econômico, cresceram os gastos das famílias brasileiras com apostas. Segundo a publicação, a porcentagem da renda familiar investida subiu de 0,8% para 1,9% entre 2018 e 2023.

O site Aposta Legal Brasil também chamou atenção ao apurar o número de casas de apostas brasileiras, tomando como princípio para a apuração que essas casas contem com um fundador ou sócio brasileiro. Em sua contagem, a plataforma enumerou oito casas de apostas nacionais.

Em um cenário cada vez mais recheado de casas de apostas, empresas se destacam por oferecerem produtos de Sportsbook, Cassino e CRM (https://gr8.tech/pt-br/crm/), bem como diferentes soluções para suas demandas. Um nome de peso que cumpre esses requisitos é a GR8 Tech.

Ao visitar o site da GR8 Tech, interessados podem encontrar uma opção de glossário que vai ajudá-los a navegar pelo mundo do iGaming.

iGB L!VE 2024

Não é só no Brasil que o mercado do iGaming vira pauta de muitas notícias. Na Holanda, a expectativa é alta para o que vem por aí em mais uma edição do iGB L!VE. O evento será promovido entre os dias 16 e 19 de julho, em Amsterdã.

Segundo a página oficial do iGB L!VE, a previsão é que 88% de todos os seus participantes retornem para esta edição. O evento conta com mais de 300 expositores e patrocinadores. Entre eles, está a GR8 Tech.

Entre os temas que serão abordados nas palestras ao longo desses dias, estará a cibersegurança no ramo do iGaming e a criação da próxima geração de jogos de cassino.