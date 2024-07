A quadra do Tupi Football Club de Juiz de Fora vai receber, neste domingo (21), às 9h, o embate entre Alcateia Futebol Trans e o Futdelas. O evento celebra a diversidade e inclusão no esporte.

Segundo a organização, "é mais do que uma simples partida de futebol, é uma celebração da diversidade e inclusão no esporte". Além da competição, a data marca os 30 anos de Júlio, presidente do Alcateia e uma figura importante na promoção do futebol trans na cidade.

O Tupi fica localizado na Rua José Calil Ahouagi, 332, Centro, Juiz de Fora.