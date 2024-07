FOTO: Divulgação - Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

O caminho das oitavas de final das oitavas da Copa do Brasil foram definidos. Na última quinta-feira (18), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos desta fase do torneio nacional.

Conheça a seguir todos os classificados, os confrontos, onde assistir aos duelos e a premiação das oitavas de final da Copa do Brasil:



Quem são os times classificados



Até agora, 16 equipes garantiram as suas vagas para as oitavas. São eles:



Athletico-PR



Atlético-GO



Atlético-MG



Botafogo



Corinthians



CRB



Fluminense



Flamengo



Grêmio



Goiás



Juventude



Palmeiras



Red Bull Bragantino



São Paulo



Vasco da Gama



Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil



Conforme definido pelo sorteio da CBF, estas são as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil 2024:



Palmeiras x Flamengo



Jogo de ida: 31/07 - Flamengo x Palmeiras, no Maracanã (RJ), às 20h (horário de Brasília)



Jogo de volta: 07/08 - Palmeiras x Flamengo, no Allianz Parque (SP), às 20h (horário de Brasília)

Onde assistir a Palmeiras x Flamengo pela Copa do Brasil? A Prime Video exibe as duas partidas, tanto de ida, quanto de volta.

Vasco x Atlético-GO



Jogo de ida: 31/07 - Atlético-GO x Vasco, no Antônio Accioly (GO), às 21h30 (horário de Brasília)



Jogo de volta: 06/08 - Vasco x Atlético-GO, no São Januário (RJ), às 21h45 (horário de Brasília)

Onde assistir a Vasco x Atlético-GO pela Copa do Brasil? Os dois jogos devem ser transmitidos por TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.



Red Bull Bragantino x Athletico-PR



Jogo de ida: 31/07 - Athletico-PR x Red Bull Bragantino, na Ligga Arena (PR), às 19h (horário de Brasília)



Jogo de volta: 07/08 - Red Bull Bragantino x Athletico-PR, no Nabi Abi Chedid (SP), às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir a Red Bull Bragantino x Athletico-PR pela Copa do Brasil? As partidas de ida e volta entre os clubes serão transmitidas na TV fechada, pela SporTV e Premiere.



Goiás x São Paulo



Jogo de ida: 30/07 - São Paulo x Goiás, no Morumbis (SP), às 20h (horário de Brasília)



Jogo de volta: 08/08 - Goiás x São Paulo, no Hailé Pinheiro (GO), às 20h horário de Brasília)

Onde assistir a Goiás x São Paulo pela Copa do Brasil? Os dois confrontos entre as equipes serão transmitidos exclusivamente no Prime Video.



Atlético-MG x CRB



Jogo de ida: 31/07 - CRB x Atlético-MG, no Rei Pelé (AL), às 19h (horário de Brasília)



Jogo de volta: 07/08 - Atlético-MG x CRB, na Arena MRV (MG), Às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir a Atlético-MG x CRB pela Copa do Brasil? As partidas de ida e volta entre Atlético-MG e CRB terá a transmissão exclusiva do Prime Video (plataforma de streaming).



Bahia x Botafogo



Jogo de ida: 30/07 - Botafogo x Bahia, no Nilton Santos (RJ), às 21h30 (horário de Brasília)



Jogo de volta: 07/08 - Bahia x Botafogo (Arena Fonte Nova (BA), às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir a Bahia x Botafogo pela Copa do Brasil? O confronto entre Bahia e Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil terá a transmissão do SporTV e Premiere nos jogos de ida e de volta.



Grêmio x Corinthians



Jogo de ida: 31/07 - Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena (SP), às 21h30 (horário de Brasília)



Jogo de volta: 07/08 - Grêmio x Corinthians, em local ainda a definir, às 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir a Grêmio x Corinthians pela Copa do Brasil? As partidas de ida e de volta de Grêmio x Corinthians pelas oitavas de final serão transmitidas por TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.



Fluminense x Juventude



Jogo de ida: 01/08 - Juventude x Fluminense, no Alfredo Jaconi (RS), às 19h (horário de Brasília)



Jogo de volta: 07/08 - Fluminense x Juventude, no Maracanã (RJ), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir a Fluminense x Juventude pela Copa do Brasil? Os confrontos de ida e de volta entre Fluminense e Juventude terão transmissão na TV fechada, por meio do SporTV e Premiere.

Odds dos confrontos na Betão

Veja as Odds atualizadas para os confrontos das Oitavas de final da Copa do Brasil 2024 na casa de apostas Betão.

FOTO: Divulgação - Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

Na betão você encontra a melhores Odds, várias opções para apostar como dupla hipótese, total de gols, aposta na classificação, jogador a marcar e diversas outras opções..



Formato e datas



Nesta fase do torneio nacional, as equipes se enfrentam em jogos de ida e de volta. Se na soma dos placares as equipes ficarem no empate, a decisão de quem avança às quartas será definida por meio dos pênaltis.

Além dos confrontos de ida e de volta, a CBF também definiu as datas bases para as quartas de final e semifinais da Copa do Brasil 2024. As quartas acontecem nos dias 28 de agosto e 8 de setembro.

Enquanto isso, a penúltima fase da competição foi marcada para os dias 2 e 17 de outubro.



Premiação



Os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil já garantiram R$ 3,4 milhões pela classificação para esta fase. Dessa maneira, quem avançar, receberá mais R$ 4,515 milhões.