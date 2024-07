A TV Brasil - emissora da Empresa Brasil de Comunicação – EBC - transmitirá, com exclusividade, o segundo confronto da final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, ao vivo, neste sábado (27), às 21h. A jornada da emissora pública para a decisão Vasco (RJ) x Paysandu (PA) começa às 20h45 com o pré-jogo que traz informações sobre a disputa no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O Vasco ganhou a primeira partida – 2x1 - e está em vantagem contra o rival paraense no duelo de volta. Fora de casa, a equipe cruzmaltina venceu o Papão no estádio da Curuzu, em Belém, no Pará. Um empate basta para a equipe carioca se sagrar campeã da Série A3.

A finalíssima na telinha da TV Brasil terá a narração de Luciana Zogaib. Os comentários serão das jornalistas Brenda Balbi e Rachel Motta. A equipe do canal público também faz reportagens e acompanha os lances no estádio Luso Brasileiro. Marília Arrigoni traz as notícias sobre o Vasco e Igor Santos faz a cobertura do Paysandu diretamente do gramado.

A emissora exibiu também os quatro jogos das semifinais da competição. Para chegar à decisão, Vasco e o Paysandu eliminaram, respectivamente, Ação (MT) e Vitória (BA). As quatro equipes já garantiram acesso para a Série A2 do Brasileirão Feminino, em 2025.

A transmissão dos duelos das fases finais da Série A3 do Brasileirão Feminino faz parte da estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte na sua programação. O canal também apresenta atualmente os jogos das Séries A1 e A2 da modalidade, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas, os torcedores de todo o país poderão ver as partidas e acompanhar seus times na disputa pela taça.

Como foi o primeiro jogo da final

A TV Brasil transmitiu com exclusividade o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3 no último domingo (21). O Vasco superou o Paysandu por 2 x 1 em partida equilibrada no estádio da Curuzu, em Belém, capital do Pará.

A equipe do Rio de Janeiro abriu o placar com o gol de Graci logo aos oito minutos do primeiro tempo. O Vasco balançou as redes novamente com Larissa no início do segundo tempo, aos seis minutos. Stephany descontou para o Paysandu aos 29 minutos, mas o Papão não conseguiu reverter o resultado negativo.

Para alcançar a decisão da Série A3 do Brasileirão, o Vasco superou o Ação (MT) nas semifinais. Nas fases prévias, o time carioca venceu o Vila Nova (ES), Pinda Ferroviária (SP) e Coritiba (PR).

Já o Paysandu (PA) passou pelo Vitória (BA) nas semifinais. Nos jogos eliminatórios anteriores, o Paysandu conquistou vaga sobre Esmac (PA), Tiradentes (PI) e Atlético Rio Negro (RR).

Sobre a competição

Com 32 clubes, a edição de 2024 da Série A3 do Brasileirão Feminino reúne os campeões estaduais ou os times melhores classificados nesses campeonatos e os clubes rebaixados da Série A2. A competição é disputada em formato de torneio com jogos eliminatórios em rodada dupla com partidas de ida e volta. As quatro equipes que chegarem às semifinais da Série A3 sobem para a Série A2.

Ao vivo e on demand

Serviço

Brasileirão Feminino - Série A3 2024 na TV Brasil

Sábado, dia 27/7, 20h45 - Vasco x Paysandu

