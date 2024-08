Rayssa Leal experimenta gastronomia mineira em Paris e afirma que vai morar em Minas Gerais

A medalhista olímpica Rayssa Leal provou sabores de Minas Gerais nessa segunda-feira (29), durante visita ao Minas Bar, na Casa Brasil, montada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Parc la Villette, em Paris. Encantada com a experiência gastronômica, a jovem atleta expressou um desejo: "Vou morar lá".

A skatista, que conquistou a medalha de bronze em Paris e a prata em Tóquio em 2021, experimentou diversas iguarias mineiras, como broinha de milho, pão de queijo e empadinha. Segundo a Agência Minas, ela destacou a qualidade dos pratos, dando nota dez para uma porção de pão de queijo com pernil.

O Minas Bar, espaço oficial de Minas Gerais nas Olimpíadas, é uma iniciativa do Governo de Minas em parceria com a Plataforma Fartura e patrocinada pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). Até o dia 11 de agosto, o local oferece ingredientes e produtos típicos do estado, como queijos de diferentes regiões, milho, porco, frango, mandioca, café, torresmo, fubá cremoso e bomba de goiabada.

Para apresentar a gastronomia mineira aos visitantes internacionais, o Grupo Viela, representado pelo chef Henrique Gilberto, foi convidado a idealizar o cardápio e trazer a autenticidade da culinária de Minas Gerais para Paris.