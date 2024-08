Cem por cento, este é aproveitamento de Duda e Ana Patrícia na primeira fase do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris (França). Nesta quinta-feira (1), as atuais líderes do ranking mundial da modalidade derrotaram as italianas Gottardi e Menegatti por 2 sets a 0 (com parciais de 21/17 e 21/10).

VENCE E VENCE.



Depois das três vitórias em três partidas, sem perderem set algum, as brasileiras deram mais uma demonstração clara de que são fortes candidatas ao ouro no torneio feminino de vôlei de praia na capital francesa. Agora Duda e Ana Patrícia aguardam a disputa da repescagem para conhecerem suas adversárias no mata-mata.

Também nesta quinta, mas no masculino, André e George foram derrotados pelos norte-americanos Partain e Benesh por 2 sets a 1 (parciais de 17/21, 21/14 e 8/15). Com isso, os brasileiros encerraram a primeira fase na terceira posição do Grupo D e aguardam a definição das outras chaves para saberem qual será o seu futuro nos Jogos de Paris.

