A seleção feminina de vôlei derrotou a Polônia por 3 sets a 0 (parciais de 25-21, 38-36 e 25-14), na tarde deste domingo (4) na Arena Paris Sul, para encerrar a primeira fase do torneio olímpico da modalidade com a melhor campanha geral, com 100% de aproveitamento em três partidas e sem perder set algum.

INVICTAS E CLASSIFICADÍSSIMAS! ????????????



Brasil ESMAGA a Polônia por 3 - 0 (25-21, 38-36 e 25-14)!



O último set veio só para mostrar que o segundo foi para dar mais emoção para nós.



A SOBERBA VOLTOU! VAMOS, BRASIL!#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/GcY33KHMbd — Time Brasil (@timebrasil) August 4, 2024

Agora, nas quartas de final, o Brasil, que garantiu a liderança do Grupo B, medirá forças, na próxima terça-feira (6), com a seleção da República Dominicana, que encerrou a etapa inicial da competição como terceira colocada do Grupo C.

Em um confronto que valia a liderança do Grupo B, a ponteira Gabi brilhou muito, contribuindo com o total de 21 pontos para a seleção brasileira. Na partida deste domingo a equipe comandada por José Roberto Guimarães entrou em quadra com Roberta, Rosamaria, Thaísa, Carol, Gabi, Ana Cristina e Nyeme (líbero). A novidade foi a incorporação de Natinha ao elenco, que estava como atleta reserva, mas foi acionada na vaga de Lorenne, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

QUE JOGO, SENHORAS E SENHORES! E QUE UNIÃO DA NOSSA #SELEÇÃOFEMININA! ????



QUEM TÁ FELIZ???#VôleiEmParis2024 pic.twitter.com/b3Z8Liomfb — Vôlei Brasil (@volei) August 4, 2024

Tags:

brasil | Esportes | Jogos de Paris | Olimpíada 2024 | Paris 202 | Polônia | vôlei