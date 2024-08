A final do concurso de saltos individuais fechou as disputadas do hipismo na Olimpíada de Paris. O o brasileiro Stephan de Freitas Barcha terminou na quinta colocação, montando a égua Primavera. A competição da modalidade foi realizada em uma arena montada nos jardins do icônico Palácio de Versalhes, um dos principais pontos turísticos da França. Os 30 conjuntos classificados para a final precisavam saltar 14 obstáculos, com 1,65 metro de altura cada, dentro do limite de 84 segundos.

Barcha foi o 19º cavaleiro a se apresentar, e completou o percurso um tempo excelente (80s07), a segunda melhor marca de toda a competição. Mas o conjunto brasileiro cometeu uma falta e foi penalizado em quatro pontos, ficando de fora da briga pelo pódio.

“Eu estou muito orgulhoso de todo processo, da minha égua, sem ela seria impossível estar aqui. 5º lugar em uma Olimpíada não é pouca coisa. Eu amo o esporte, amo meus cavalos”, disse o cavaleiro carioca, em declaração à Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).

Participando da oitava edição de Jogos Olímpicos da carreira, o cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando o cavalo Major Tom, também participou da final dos saltos. O conjunto cometeu faltas em sequência logo no início e o cavaleiro decidiu não continuar na disputa. Pessoa acumula três medalhas olímpicas: um ouro (Atenas 2004) e dois bronzes (Atlanta 1996 e Sidney 2000).

Três conjuntos terminaram o percurso sem faltas e disputaram a medalha de ouro no chamado jump-off, a rodada desempate. O campeão olímpico foi Christian Kukuk, da Alemanha, montando o cavalo Checker 47. Ele foi o único a zerar o novo percurso. Steve Guerdart, da Suíça, foi o medalhista de prata e Maikel Van Der Vleuten, da Holanda, conquistou o bronze.

