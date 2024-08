Na classe 470 da vela, Isabel Swan e Henrique Haddad tiveram uma terça-feira (6) de altos e baixos. Na primeira regata do dia eles terminaram apenas na 13ª colocação. Porém, se recuperam na corrida seguinte, quando foram os primeiros colocados.

Outras duas regatas inicialmente programadas para esta terça foram canceladas por causa das condições meteorológicas. Assim, o barco do Brasil está na 10ª posição geral e se classificou para a medal race (regata da medalha, que conta com os 10 barcos mais bem colocados ao fim da primeira fase). A prova final da categoria está prevista para a próxima quarta-feira (7), a partir das 10h43 (horário de Brasília). As competições da vela são disputadas na baía de Marselha, no litoral sul francês.

Estamos na reta final dos Jogos! João Siemsen/Marina Arndt (Nacra 17) e Henrique Haddad/Isabel Swan (470) estão na medal race amanhã, ambos em 10º lugar. Bruno Lobo (Kitesurf) está em 7º, com medal race na quinta! ?????????????????#vempravela @timebrasil ????@worldsailing / Lloyd Images pic.twitter.com/fBx7rSDvxj — Confederação Brasileira de Vela (@cbvela) August 6, 2024

Na classe Nacra 17 também haverá regata da medalha com a participação brasileira, os velejadores João Siemsen e Marina Arndt. Ao fim das 12 primeiras corridas da categoria, eles terminaram na 10ª posição geral, dentro da zona de classificação para a medal race. Nas três regatas disputadas nesta terça eles terminaram na 8ª, na 13ª e na 14ª posições. A corrida final desta classe está programada para as 9h43 de quarta.

Apesar de marcarem presença na medal race tanto na classe 470 quanto na Nacra 17, os barcos do Brasil não têm mais chances matemáticas de alcançarem o pódio.

Fórmula Kite

O brasileiro Bruno Lobo permanece na 7ª posição na Fórmula Kite (kitesurfe). Nesta terça, das quatro regatas inicialmente programadas, apenas duas foram disputadas. Na primeira o atleta do Maranhão terminou na 9ª colocação. Ele se recuperou e melhorou na segunda corrida do dia, cruzando a linha final em 5º lugar. As próximas regatas da categoria estão previstas para a manhã de quarta-feira.

Tags:

classe 47 | Esportes | Fórmula Kite | Jogos de Paris | Nacra 17 | Olimpíada 2024 | Vela