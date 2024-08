FOTO: Freepik - Buscas pelo termo "Mercado de Apostas" cresceram da segunda metade de julho para o começo de agosto

O mundo das apostas segue se movimentando nos últimos anos, atraindo os olhares de muitos fãs que desejam fazer seus lances nas competições de destaque. Nesse contexto, algumas ferramentas permitem que os interessados observem dados de pesquisas relacionadas ao setor. Confira mais informações no texto abaixo.

Tendências

A ferramenta Google Trends permite que seus usuários descubram tendências de pesquisas com base no buscador Google. É possível, por exemplo, analisar números relacionados a regiões ou períodos específicos.

Ao analisar as buscas relacionadas ao termo “Mercado de Apostas” no Brasil, é possível perceber que houve um aumento de interesse do público a partir do dia 14 de julho até o começo de agosto.

Os dados tomam como referência no topo do ranking de interesse o período que se estende de 17 a 23 de dezembro de 2023, o ápice dos últimos doze meses.

Vale lembrar que os últimos dias foram marcados pelas disputas dos Jogos Olímpicos de 2024. As disputas em diferentes modalidades também atraem os olhares para o setor.

Quando olhamos para o cenário global, o pico de interesse dos últimos doze meses foi alcançado no período do dia 16 a 22 de junho. Em seguida, houve uma queda até o dia 21 de julho, seguida por um crescimento até o começo de agosto.

A pesquisa foi realizada no dia 6 de agosto.

Grandes Jogos

Vale lembrar que o mês de agosto também será marcado pelo retorno de grandes competições esportivas no cenário internacional. Na Europa, os campeonatos nacionais, como a Premier League e a La Liga, devem ser mais uma vez o foco dos holofotes. Outro grande exemplo é a Supercopa da UEFA, que reunirá em campo o Real Madrid e a Atalanta no Estádio Nacional de Warsaw, na Polônia.

Nesse contexto movimentado por grandes competições e pela expectativa do público, muitas empresas do setor de iGaming buscam as melhores tecnologias e soluções para apresentar aos seus usuários.

A GR8 Tech se destaca oferecendo os melhores produtos, sendo, por exemplo, fornecedor de software igaming pronto para uso.

Lembre-se de ficar atento às notícias, o ramo do iGaming não para nem por um segundo, seja no Brasil ou em outros países.