Botafogo venceu o Flamengo por 4 a 1 neste domingo (19), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com isso, o time voltou para a liderança do Campeonato Brasileiro com um ponto a mais que o Fortaleza (46 a 45).

Os autores dos gols do Botafogo foram Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, que marcou duas vezes, Bruno Henrique descontou para o Flamento.

O Flamengo caiu para a quarta posição, com 41 pontos, atrás do Palmeiras no critério de saldo de gols. Além disso, aumentou a pressão em cima do técnico rubro-negro Tite, que foi vaiado no estádio e muito criticado por colocar três zagueiros quando a partida estava empatada. Nas redes sociais, a cobrança sobre o treinador gaúcho também foi intensa.

campeonato brasileiro | flamengo | Liderança