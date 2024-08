A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nessa terça-feira (20) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Um dos destaques é o confronto entre o atual campeão São Paulo e o Atlético-MG.

Além disso, as quartas de final da competição nacional contarão com o embate entre Flamengo e Bahia, o encontro entre Vasco e Athletico-PR e o choque envolvendo Corinthians e Juventude. As datas bases dos confrontos desta etapa da competição serão os dias 28 de agosto e 12 de setembro.

Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão estão definidos!



Que venham os jogos! Curtiram? #CopaBetanoDoBrasil ???? pic.twitter.com/AZIXpgYKhb — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 20, 2024

Também foi decidido o chaveamento da competição até a final. Com isso o vencedor de Vasco e Athletico-PR enfrenta quem passar entre Atlético-MG e São Paulo. Já quem avançar entre Flamengo e Bahia terá pela frente a equipe classificada do duelo entre Corinthians e Juventude.

Nesta terça também foram definidos os mandos de campo dos confrontos, com Athletico-PR, Flamengo, Atlético-MG e Corinthians decidindo em casa.

* Veja a tabela da Copa do Brasil.

