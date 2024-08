O Botafogo conseguiu segurar um empate de 2 a 2 com o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (21) no Allianz Parque, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Glorioso avançou no torneio continental porque venceu no confronto de ida, mas pelo placar de 2 a 1.

Na próxima etapa da competição o Alvinegro de General Severiano medirá forças com quem passar entre o São Paulo e o Nacional (Uruguai), que se enfrentam a partir das 19h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (22) após ficarem no 0 a 0 na partida de ida.

Para ficar com a classificação o Botafogo mostrou muito sangue frio para lidar com uma atmosfera adversa criada pela torcida do Palmeiras, que lotou o Allianz Parque para promover uma bonita festa. Porém, a equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge mostrou frieza para pressionar muito o time de Abel Ferreira, que só conseguiu assumir as rédeas do confronto nos minutos finais do primeiro tempo.

Após o intervalo, o Palmeiras, que precisava de gols para continuar vivo na competição, passou a se lançar mais ao ataque, oferecendo espaços para o Alvinegro, que se mostrou letal. Primeiro aos 10 minutos, quando Matheus Martins venceu disputa com Vitor Reis e passou para Savarino, que, de dentro da área, rolou para Igor Jesus, que teve apenas o trabalho de escorar para abrir o marcador.

Sete minutos depois Matheus Martins voltou a iniciar uma bela jogada, com passe em profundidade para Savarino, que invadiu a área antes de bater com força para ampliar. Aos 40 minutos o argentino Flaco López marcou de cabeça para descontar e voltar a motivar a equipe paulista. Três minutos depois o Palmeiras retorna de vez ao confronto ao conseguir igualar o marcador com Rony.

Com isso, bastava ao Alviverde marcar mais uma vez para levar o confronto para a disputa de pênaltis. E este gol foi marcado, aos 51 minutos pelo zagueiro Gustavo Gómez, mas o lance acabou anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), por causa de toque na mão do defensor paraguaio antes da finalização.

No último lance do jogo, já aos 54 minutos, a equipe da casa ainda chegou a colocar uma bola na trave, em cobrança de falta de Gabriel Menino, mas a classificação final ficou mesmo com o Botafogo.

???????? Lá vai o @Botafogo! Classificado às Quartas de Final da CONMEBOL #Libertadores 2024.



???? Em busca da #GloriaEterna! pic.twitter.com/U0ErOH3r3E — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 22, 2024

Duelo de brasileiros

Além do Botafogo, o Brasil já tem outros dois representantes nas quartas de final da Libertadores, o Fluminense, que derrotou o Grêmio na disputa de pênaltis no Maracanã para avançar, e o Atlético-MG, que bateu o San Lorenzo (Argentina) por 1 a 0 em Belo Horizonte na última quarta.

???????????? Mais um jogaço entre brasileiros! @FluminenseFC e @Atletico vão disputar uma vaga na Semifinal da CONMEBOL #Libertadores.



???? Quem segue em busca da #GloriaEterna? pic.twitter.com/j57nsbEriz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 21, 2024

* Veja a classificação da Copa Libertadores.

Tags:

Botafogo | Copa Libertadores | Esportes | futebol | Palmeira