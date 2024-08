Este sábado (23) reserva para os amantes do futebol a transmissão de duas partidas pelos veículos da): o embate entre Ituano e Goiás, a partir das 17h (horário de Brasília) na tela da, e o confronto envolvendo Atlético-MG e Fluminense, que toma conta das ondas daa partir das 21h.

De olho no G4

Ocupando a 7ª posição da classificação com 32 pontos, o Goiás visita, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, um Ituano que está afundado no Z4 (zona do rebaixamento) com 19 pontos na 18ª colocação.

A bola vai rolar neste sábado (24/8), no Novelli Júnior, em Itu (SP). Tem #SerieBnaTVBrasil. ????? A bola rola às 17h.



O duelo é entre Ituano e Goiás! ?????



Assista ao vivo na TV Brasil ou no app #TVBrasilPlay! ????



???? Rosiron Rodrigues/Goiás EC pic.twitter.com/HDgqdytUGQ — TV Brasil (@TVBrasil) August 23, 2024

O Esmeraldino chega muito motivado após golear o Brusque por 4 a 1 na última quarta-feira (21). Um dos destaques da equipe é o atacante Thiago Galhardo, que marcou em três oportunidades na última partida, e que pode ser muito importante para ajudar o time na busca por uma vaga no G4. Já o Galo de Itu tenta se vale do fator casa para voltar a vencer na competição.

Confronto de Libertadores

Já a Rádio Nacional terá como atração o embate entre Fluminense e Atlético-MG, equipes que farão um dos confronto das quartas de final da Copa Libertadores. Envolvido em uma frente tripla (Brasileiro, Copa do Brasil e a competição continental), o Galo deve mandar para o gramado do estádio do Mineirão uma equipe mista. Uma certeza é a ausência do atacante Hulk, que está com problemas físicos.

Já o Tricolor das Laranjeiras mandará a campo o que tem de melhor, de forma que possa somar pontos preciosos na luta para deixar o Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Mano Menezes está na 18ª posição com 21 pontos.

