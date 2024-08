Tem como palco a Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Flamengo começam a disputa das quartas de final da Copa do Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28). Atransmite a partida ao vivo.

Em um ótimo momento na temporada, na qual soma quatro jogos de invencibilidade, o Tricolor de Aço deve contar com um apoio maciço de sua apaixonada torcida, que deve lotar a Fonte Nova. Para um jogo de tamanha importância o técnico Rogério Ceni tem alguns problemas: os atacantes Rafael Ratão (expulso na fase anterior da Copa do Brasil) e Biel (lesionado) e o lateral Gilberto (lesionado).

“O Flamengo desfalcado é um grande time, com todo mundo [força máxima] é melhor ainda, e quando está mais desfalcado contrata e melhora mais ainda. Temos que ser honestos, o favoritismo nesse caso não cai para o nosso lado”, declarou o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva concedida no último domingo (25) após o empate sem gols com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Rubro-Negro da Gávea inicia as quartas de final com muitos desfalques causados por lesões: Everton Cebolinha, Viña, Pedro, Gabriel Barbosa e Arrascaeta. O Flamengo também não poderá contar com o atacante Carlinhos, que já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu.

Um reforço, mas fora do gramado, é o técnico Tite, que se recuperou de um quadro de arritmia cardíaca após a partida contra o Bolívar nos 3.640 metros de altura de La Paz (Bolívia). Além disso, o Fla poderá contar com o uruguaio De la Cruz e com o atacante Michael, autor de um dos gols da vitória de 2 a 1 do Rubro-Negro sobre o Bragantino no último domingo.

Esta é a terceira oportunidade na qual Bahia e Flamengo se enfrentam em um mata-mata da competição nacional. Nas outras duas oportunidades, o Rubro-Negro se classificou. A primeira foi nas quartas de final de 1990, ano no qual o Flamengo chegou ao título. A outra foi nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2000.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

