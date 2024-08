O JF Vôlei perdeu a partida desta sexta-feira (30) para Sada Cruzeiro por 3 sets a 2. O jogo que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos, foi bem equilibrado, mesmo com o time adversário com capeões mundiais, como Douglas, Lucão e Wallace. Veja abaixo o resultado dos sets:

22×25 19×25 28×26 25×21 11×15

O Cruzeiro está em segundo na tabela de classificação, contra um do JF Vôlei. O próximo jogo acontece neste sábado a partir das 20h, JF contra o Minas.

O público de 3.750 pessoas, foi recorde desde a fundação do ginásio.

Tags:

Sada Cruzeiro | vôlei