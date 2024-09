A partir desta quarta-feira (11), o Parque Municipal de Juiz de Fora inicia as inscrições para novos alunos nos projetos esportivos, provenientes de vagas ociosas. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), as matrículas devem ser realizadas presencialmente na recepção do Parque, das 8h às 12h e das 13h às 16h. É necessário apresentar um documento de identidade, e menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável.

Atualmente, o Parque oferece 12 projetos esportivos regulares gratuitos, com atividades conduzidas de terça a sexta-feira por profissionais de educação física. Além disso, o local também abriga o Projeto Parque +60, voltado para a população idosa. Este projeto é orientado por profissionais de turismo e foca em exercícios de estímulos cognitivos, visitas guiadas pelos atrativos da cidade, oficinas de artesanato, rodas de conversa, palestras, oficinas culturais e ambientais, além de jogos e brincadeiras.

Confira os projetos esportivos do Parque Municipal e as vagas disponíveis no anexo:

- Basquete

- Caminhada no Parque

- Coreofit

- Formação de Goleiros

- Futebol Feminino

- Futebol Masculino

- Futsal

- Futfit

- Hidroginástica

- Natação

- Parque +60

- Pilates Solo

- Vôlei