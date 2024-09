A Prefeitura de Juiz de Fora informa que o Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos será o local do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2024, que ocorrerá no próximo dia 21 de setembro, das 8h às 12h. O evento é voltado para pessoas com deficiência entre 8 e 20 anos e tem como objetivo proporcionar experiências de integração e vivências em modalidades paralímpicas, além de promover o movimento Paralímpico em todo o país.

No núcleo de Juiz de Fora, os participantes terão a oportunidade de experimentar três modalidades esportivas: voleibol sentado, atletismo e bocha. Até o momento, 191 pessoas já se inscreveram, incluindo participantes dos projetos Paradesporto/SEL, de escolas públicas e de instituições da cidade.

O festival será dividido em duas etapas: a primeira no dia 21 de setembro, que coincide com o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e a segunda no dia 3 de dezembro, celebrando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Ambas as etapas ocorrerão no Ginásio Municipal.

O evento é organizado pela Prefeitura de Juiz de Fora e pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Também contarão com a participação de núcleos de extensão dos cursos de Fisioterapia e Direito da UFJF.