O Brasil segue vivo na Copa Davis após a vitória de João Fonseca sobre o belga Raphael Collignon por 2 sets a 1 (6-3, 6-7 e 6-3) em 1h51 de partida na manhã deste sábado (14), em Bolonha, na Itália. O triunfo do tenista carioca faz o país largar na frente no duelo com a Bélgica, que ainda terá mais dois confrontos ao longo do dia. Thiago Monteiro encara Zizou Bergs e, posteriormente, ocorre o duelo de duplas.

Fonseca, de 18 anos, chegou à sua segunda vitória em três jogos de Copa Davis neste ano. O tenista, que vem sendo um dos destaques do país em 2024, galgando posições no ranking (é atualmente o número 158 do mundo), já havia derrotado o holandês Botic Van de Zandschulp na última quinta-feira.

Na Copa Davis, os países são divididos em grupos com quatro equipes jogando em uma mesma sede. O Brasil está no grupo A, junto com Itália, Holanda e Bélgica, todos jogando em Bolonha. Cada duelo entre os países é formado por três partidas, duas de simples e uma de duplas.

O país vencedor neste esquema melhor de três acrescenta uma vitória na classificação. Até o momento, o Brasil não venceu nenhum confronto, já que foi derrotado por Itália e Holanda.

Para se classificar, a equipe comandada por Jaime Oncins precisa terminar vitoriosa contra a Bélgica (ganhando um dos dois jogos restantes) e torcer para que a Itália, com duas vitórias, derrote a Holanda, que tem uma vitória no geral. A Bélgica também tem um triunfo na classificação do grupo A.

Classificam-se à próxima fase, a ser disputada em Málaga, na Espanha, os dois melhores países de cada uma das quatro chaves.

Tags:

Bélgica | brasil | Copa Davi | João Fonseca