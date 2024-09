FOTO: Divulgação - COI aprova primeiros Jogos Olímpicos de eSports na Arábia; veja os games cotados para disputa

Os jogos eletrônicos crescem a cada dia e, com isso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou o primeiro Jogos Olímpicos de eSports da história, disputado na Arábia Saudita.



Portanto, os eSports têm ganhado espaço em plataformas como a Parimatch Apostas e no mundo esportivo, muito pela sua variedade de opções, o que atrai perfis variados.



Com forte investimento, a Arábia Saudita chegou a receber a Copa do Mundo de esportes eletrônicos em 2024, organizada pela Esports World Cup Foundation.



Jogos Olímpicos de eSports serão em 2025



O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou a primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports para 2025. Em comunicado, apontaram que é a hora de uma nova era e que a proposta foi aprovada por unanimidade.



“O COI entrou numa nova era com a criação dos Jogos Olímpicos de eSports, com a primeira edição a ser realizada na Arábia Saudita em 2025, uma vez que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo conselho executivo do COI”, divulgou o comitê.



Portanto, o COI irá criar uma estrutura específica para tratar dos Jogos Olímpicos de Esports, com uma abordagem diferente. Em parceria com o comitê saudita, querem garantir que os valores olímpicos sejam respeitados, especialmente em um local que está abraçando os jogos eletrônicos.



"Temos muita sorte de poder trabalhar com o comitê saudita nos Jogos Olímpicos de Esports, porque ele tem grande - senão único - conhecimento na área de esports com todas as suas partes interessadas. Os Jogos Olímpicos de Esports se beneficiarão muito com esta experiência", apontou Thomas Bach, presidente do COI.



David Lappartient, presidente da Comissão de Esports do COI, destacou que a ideia é contar com o evento a cada dois anos e, em por um período de 12 anos em parceria com a Arábia Saudita, mas isso ainda poderá ser discutido e alterado, pois membros do Conselho Executivo apresentam divergências sobre isso.



Quais os jogos para as Olimpíadas de eSports?



O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou que as Olimpiadas de eSports terão três categorias. Portanto, são games de esports com valores olímpicos, simuladores de esportes e esportes físicos disputados em plataforma virtual.



Isso significa que os famosos jogos de tiro, como o Counter-Strike, não devem entrar no programa olímpico da categoria, mas ainda deverá ser debatido.



Portanto, a ideia do COI é contar com jogos que simulam os esportes tradicionais, envolvendo atividade física. Porém, estão cientes que isso vai contra o mercado atual de eSports, já que não são as características dos principais jogos da atualidade.



Vale destacar que, em 2022, o Relações com os Comitês Olímpicos Nacionais e da Solidariedade Olímpica, James Macleod, afirmou que os jogos tradicionais, como League of Legends, não serão encorajados na disputa.



“Uma coisa que o COI reconhece é que a indústria de games evolui constantemente. Olhamos para estes jogos que estão ligados a esportes e onde há atividade física. No ano passado, lançamos a Série Olímpica Virtual. Vela, ciclismo... Tudo apoiado por federações internacionais. Podemos ver os números e a demografia. Queremos encorajar que as pessoas pratiquem esports em vez de jogos como League of Legends. Mas também estamos atentos a isso”, disse o diretor.