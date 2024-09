O Cincinnati Open teve as disputadas entre 11 e 19 de agosto. No masculino, Jannik Sinner venceu o americano Frances Tiafoe na final. Já entre as mulheres, Aryna Sabalenka venceu Jessica Pegula e ficou com o título.



Vale destacar que o tênis é uma modalidade muito popular na F12 Bet, mas as premiações ainda precisam ser ajustadas. Após vencer o Cincinnati Open a bielorrussa se mostrou bastante incomodada com os valores.



Sabalenka ficou com US$ 523.485 ao ser campeã, enquanto o italiano faturou US$ 1.049.460 pelo mesmo feito.



Sabalenka se revolta com diferença de premiações



Recebendo praticamente a metade da premiação da chave masculina, a bielorrussa Aryna Sabalenka não se calou após o Cincinnati Open e mostrou toda a sua insatisfação.



Ela concedeu entrevista ao jornal Guardian, e destacou que a diferença física entre homens e mulheres é clara, mas isso não significa que o trabalho duro no esporte não é o mesmo.



“É claro que os homens serão sempre fisicamente mais fortes que as mulheres, mas isso não significa que não trabalhemos tanto como eles. Do ponto de vista da transmissão e da venda de ingressos, em todos os aspectos isso é injusto”, disse Sabalenka, que recebeu menos que o vice-campeão masculino.



A organização se explicou apontando que a premiação é de acordo com o dinheiro das receitas dos direitos de transmissões e patrocinadores.



“O mercado está atualmente a pagar uma quantia significativamente mais elevada pelos direitos dos homens do que para as mulheres. É assim que surge a diferença no prêmio em dinheiro”, destacou a organização.



Portanto, ainda existem muitas barreiras sociais e pressão da mídia que são desafios enfrentados pelo tênis feminino em busca da igualdade.



US Open foi a referência para a valorização das mulheres no tênis



O US Open deu um passo importante há 50 anos, quando se tornou referência para a valorização das mulheres no mundo do tênis. A competição que é disputada em Nova York se tornou o primeiro Grand Slam a pagar a mesma premiação para homens e mulheres.



Vale destacar que em 1972, o vencedor da chave masculina, o romeno Ilie Nastase recebeu 25.000 dólares pelo título, enquanto a americana campeã da chave feminina, Billie Jean King, levou menos da metade, faturando 10.000 dólares.



Porém, no ano seguinte, a campeã exigiu que a premiação em dinheiro fosse revista, alegando que queria igualdade entre homens e mulheres. Para tornar isso realidade, King conseguiu um apoio fundamental, com o patrocínio do desodorante Ban, que contribuiu para igualhar as premiações nas chaves masculina e feminina pela primeira vez na história do tênis.



Após isso, Billie Jean King ainda liderou a Associação de Tênis Feminino (WTA), se tornando um dos nomes mais importantes na história do tênis, na briga pela igualdade.



Atualmente, são quatro Grand Slam e, ao menos neles, a premiação é igualada na chave masculina e feminina, mas isso não acontece em todas as competições da modalidade.



Confira os valores atuais para os campeões de Grand Slam de tênis: