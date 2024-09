Em jogo realizado nesta quinta-feira (26) pela sétima rodada do Campeonato Mineiro de Vôlei, o JF Vôlei, jogando em casa, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, venceu a equipe do Monte Carmelo por 3 sets a 1. As parciais foram 25/23, 25/20, 23/25 e 25/16. Com o resultado, a equipe juiz-forana garantiu a classificação antecipada para a semifinal da competição.

Com essa vitória, o time de Juiz de Fora fica com 10 pontos na quarta colocação do campeonato. O JF Vôlei volta à quadra na próxima semana, contra a equipe do Minas, na terça-feira, dia 1º de outubro. A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) é o patrocínio máster da equipe do JF Vôlei.