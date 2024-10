Com a participação de Corinthians e Santos, as quartas de final da Copa Libertadores de futebol feminino terão início no próximo sábado (12) no Paraguai. Quem não superou a fase de grupos da competição continental foi a Ferroviária.

A primeira equipe do Brasil a entrar em campo pelo mata-mata da Libertadores feminina é o time de Parque São Jorge. A partir das 17h (horário de Brasília) de sábado, as Brabas do Timão medem forças com o Olimpia (Paraguai). O Corinthians encerrou a etapa inicial da competição como líder do Grupo A, somando duas vitórias e um empate em três partidas.

As Sereias da Vila também entram em ação no próximo sábado, mas a partir das 20h. O Santos, que fechou a fase de grupos na ponta do Grupo B com uma campanha perfeita (três triunfos em três jogos), pega agora o Boca Juniors (Argentina).

Já a Ferroviária acabou não seguindo em frente após ficar na terceira colocação do Grupo C, ao conquistar três pontos em três compromissos na competição.

O Brasil tem amplo domínio na história da Copa Libertadores de futebol feminino, com 12 títulos em 15 edições disputadas. O Corinthians triunfou em quatro oportunidades, o São José em três, Santos e Ferroviária em duas cada e o Palmeiras em uma.

Tags:

Conmebol | Corinthians | Esportes | ferroviári | futebol | libertadores feminina | santos