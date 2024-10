FOTO: Fasouzafreitas/Wikipedia - EstrelaBet firma parceria de naming rights com o Estádio da Ponte Preta; confira os maiores acordos do Brasil

Uma situação comum no mundo do esporte atualmente são as parcerias para a venda de naming rights, que se referem aos direitos de vincular o nome de uma empresa ou marca a propriedades do clube, como o estádio ou setores específicos.



Nessa linha, a plataforma de palpites Estrela Bet, que já é patrocinadora máster da Ponte Preta, investe pesado na divulgação da sua marca e fez um novo acordo com a Macaca. Se for apostar no time, jogue com responsabilidade.



A empresa está nomeando um setor reformado no Estádio Moisés Lucarelli, no saguão de entrada do setor de vitalícias e camarotes do local. Portanto, agora leva o nome de “Setor EstrelaBet Vitalícias e Camarote”, em acordo válido até o final da temporada 2024.



EstrelaBET e Ponte Preta já tem parceria



A EstrelaBet já era a patrocinadora máster da Ponte Preta, mas com a nova negociação amplia esse cenário. Segundo Leandro Figueiredo, Head de Patrocínios da plataforma, é uma honra para a empresa contribuir para a vitalização de um setor nobre do Moisés Lucarelli.



"É sobre construir um legado que perdure, refletindo a força de nossa parceria com a Ponte Preta e o compromisso de gerar valor que vai além do tempo de contrato”, afirma Leandro Figueiredo.



Já André Procópio Sales, Diretor de Marketing da Ponte Preta, deixou claro que a parceria da Macaca com a EstrelaBet representa mais um passo importante para a modernização do estádio, que é um patrimônio histórico do clube.



“A ampliação da parceria e o investimento na revitalização do setor de vitalícias e camarotes reforçam o compromisso de ambas as partes em proporcionar uma experiência ainda mais especial para o nosso torcedor”, disse o dirigente.



Outros estádios que tem novos naming rights



Não é apenas a Ponte Preta que vendeu naming rights de seu estádio, são diversos casos no Brasil, a maioria indo além, já que mudaram o nome do local como um todo, não apenas dos setores.



Para reformar o Pacaembu, o Mercado Livre garantiu a compra do naming rights do local por 33 milhões por ano, com um prazo de parceria de 30 anos.



Outro exemplo é a WTorre, que comprou os direitos do Allianz Parque, do Palmeiras, por 20 temporadas, pagando R$ 27,5 milhões por ano. Neste caso, a parceria vai além, já que a empresa construiu e administra o local desde 2013.



Mais recente, a Mondelez comprou os direitos do Estádio Morumbi, agora MorumBis, do São Paulo. O valor é de 25 milhões por ano, com contrato de três temporadas.



Confira os principais acordos de naming rights em clubes do Brasil, com valores de contratos anualmente: