O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, administrado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), recebe as equipes de Tupynambás e Poços de Caldas no sábado (19) às 15h, em partida válida pela 10ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Mineiro.

Os valores dos ingressos são de R$10 a inteira e R$5 a meia. A abertura dos portões será às 14h. Haverá venda na bilheteria do Mário Helênio no dia do jogo. A venda antecipada acontece a partir de sexta-feir (18), na Cirúrgica Equilíbrio na rua São Mateus e na sede Social do Tupynambás na rua Delorme Louzada no bairro Poço Rico.