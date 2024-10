FOTO: Foto: Joilson Marconne/CBF - Série A é destaque na aposta esportiva entre brasileiros

O Brasileirão Série A é o campeonato com times brasileiros que mais se destacou entre quem pratica a aposta esportiva. A informação consta em levantamento divulgado pelo site KTO, que publicou dados relativos ao período de janeiro a setembro de 2024. As duas primeiras divisões nacionais, disputadas em pontos corridos, saíram na frente das principais copas.



O total de palpites realizados na Série A foi responsável por 38% do total de aposta em torneios brasileiros da KTO. A Série B ficou em segundo lugar, com 21% do volume apostado. As copas tiveram participação similar entre si. A Libertadores saiu na frente, com 16%, seguida pela Copa Sul-Americana (13%) e pela Copa do Brasil (11%).



Por outro lado, a diferença entre cada torneio foi menor quando a métrica considerada foi o número de usuários ativos. A Série A continua na liderança, mas caindo para 28% dos jogadores. A Libertadores assume a segunda posição, com 19%, enquanto a Série B vai para o terceiro lugar, com 18% dos apostadores. Inversão também na quarta colocação, com a Copa do Brasil (17,6%) ultrapassando a Sul-Americana (16,7%).



FOTO: Imagem: Reprodução/KTO - A plataforma também publicou os cinco times que foram mais visados pelos apostadores em cada um dos torneios analisados

A plataforma também publicou os cinco times que foram mais visados pelos apostadores em cada um dos torneios analisados. Entre os fatores mais importantes para estes resultados estão o favoritismo no campeonato e o tamanho da torcida no país.



Na Série A, por exemplo, a primeira posição coube ao Palmeiras, com 6,9% das apostas feitas. Pouco superior ao Flamengo, que recebeu 6,7%. O Botafogo, líder na maior parte do Brasileirão, ficou em quarto lugar, com 4,4%. O Atlético-MG, que figurava entre os favoritos ao título no início do ano, superou os cariocas, recebendo 4,7% dos palpites.



A Copa Libertadores tem uma inversão de papéis. O Flamengo (6%) supera o Palmeiras (5,1%). O rubro-negro, eliminado nas quartas de final, disputou uma fase a mais do que o Verdão, que foi superado nas oitavas pelo Botafogo. Adversários na semifinal, River Plate (4,9%) e Atlético-MG (4,5%) estão entre os cinco destaques da competição, com o São Paulo (4,7%) entre ambos.



A Copa do Brasil traz uma curiosidade. As três primeiras posições do ranking ficaram com times que chegaram às semifinais do maior mata-mata nacional: Atlético-MG (5%), Flamengo (4,94%) e Corinthians (4,91%). No entanto, os outros dois lugares no top 5 ficaram com São Paulo (4,5%) e Grêmio (3,8%), excluindo o Vasco, que chegou às semis após disputar a competição desde a primeira fase.



Apesar do destaque da Série A no cenário interno, o torneio não ficou com a primeira posição quando somado aos campeonatos internacionais. A Premier League liderou a aposta esportiva na KTO, tendo 15% dos palpites realizados entre janeiro e agosto deste ano na plataforma.



A diferença para o Brasileirão não foi muito grande: nossa primeira divisão ficou em segundo lugar, com 14% do total de aposta. O suficiente para superar outros campeonatos de destaque, como La Liga (13%) e a Serie A da Itália (12%).



Preferências de aposta esportiva no Brasil



Além do volume dedicado a cada competição, a KTO revelou também algumas das preferências de aposta esportiva no Brasil. O maior número de palpites por dia ficou com a Série A, com média de 152. As outras competições ficam bem para trás, em patamar parecido: a Série B puxa a fila, com 91 entradas por dia, quase empatada com a Copa do Brasil (90).



O momento da aposta esportiva segue a tendência de outros levantamentos já realizados. Aproximadamente 60% dos palpites são realizados antes do jogo, contra 21% feitos ao vivo. Apenas 18% dos usuários resolvem se arriscar em ambos momentos, combinando entradas pré-jogo com outras durante as partidas.