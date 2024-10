Recém- pentacampeão sul-americano, o mesatenista carioca Hugo Calderano estreou com vitória no WTT Champions Montpellier (França) e avançou às oitavas de final nesta quarta-feira (23). Número 6 do mundo, o brasileiro despachou o sul-coreano Lin Jonghoon (30º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 11/8, 12/10 e 11/3).

Calderano volta a competir na sexta (25) em horário ainda a ser definid0. Ele enfrentará o vencedor doa partida entre o canadense Edward Ly (36º) e o alemão Patrick Franziska (11º) programada para às 11h20 (horário de Brasília) de quinta (23).

HUGO CALDERANO AVANÇA ÀS OITAVAS DE FINAL DO WTT CHAMPIONS! ????



Nosso atleta venceu o sul-coreano Jonghoon Lim por 3 games a 0 na primeira fase e se garantiu entre os 16 melhores do torneio que está sendo disputado em Montpellier, na França.



VAMOS JUNTOS, HUGO! ????????



???? Luiza… pic.twitter.com/GG9yH1LvBk — Time Brasil (@timebrasil) October 23, 2024

Já a paulista Bruna Takahashi (18ª), única representante do país na primeira rodada da disputa de simples feminina, deu adeus precoce ao perder por 3 sets a 1 (11/3, 8/11, 11/1 e 11/9.) para a chinesa Chen Xingtong (6ª). Na semana passada, Takahashi foi vice-campeã sul-americana em El Salvador.

O WTT Champions Montpellier reúne os 32 principais mesatenistas do mundo (homens e mulheres) e distribuiu 1000 pontos no ranking aos campeões, e 700 aos vices. Com a posição de número 5 nesta temporada, Calderano já tem presença garantida no WTT Finals, que decidirá o campeão de 2024 do circuito mundial entre 20 e 24 de novembro, em Fukuoka (Japão). Apenas os melhores 16 mesatenistas do anos disputam o Finals.

Tags:

Bruna Takahash | Esportes | Hugo Calderano | tênis de mesa | WTT Champions Montpelier | WTT Finals