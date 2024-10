Disputar o título da Copa do Brasil fora de casa não será novidade para o Flamengo. O time chegou a 10 finais, metade delas como visitante. Sai campeão em 2006, no Maracanã, contra o Vasco, e também há 34 anos, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O time carioca foi campeão também nas edições de 2013 e 2022.

Já o Galo fará decisão inédita da Copa do Brasil na Arena MRV. O time mineiro levantou a taça em 2021, na Arena da Baixada (casa do Athletico-PR), em 2016 na Arena do Grêmio, e em 2014 no Estádio do Mineirão (casa do Cruzeiro).

Satisfeito com o resultado do sorteio, o argentino Rodrigo Battaglia, volante do Galo, falou da sua expectativa de decidir diante da torcida atleticana.

“Bom fechar em casa esta final, vamos ter de fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar a nossa arena, com nossa torcida, todos juntos, o pessoal do clube, o staff (funcionários) e nossa equipe para levar o troféu”, disse o jogador, em entrevista à CBF.

Tags:

Arena MRV | Atlético-MG | CBF | Copa do Brasil | decisão do título | Felipe Luís | final | flamengo | mandos de campo | Maracan | Rodrigo Bataglia | Sorteio | Título